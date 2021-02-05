На Дону заканчивается прием заявлений на выплаты для детей

В Ростовской области, как и во всей стране, сейчас выплачивают единовременные пособия в размере пяти тысяч рублей на детей, чей возраст не превышает восемь лет.

Эта мера поддержки, напомним, введена после указа президента Владимира Путина. Однако время подачи заявлений ограничено.

- Заявления на данные выплаты можно подать до 1 апреля 2021 года, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

В заявлении требуется указать реквизиты счета для перечисления средств. Заявление можно подать на сайте госуслуг или в отделении Пенсионного фонда, пояснили в пресс-службе.

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