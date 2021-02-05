В Ростовской области волонтеры нашли расстрелянную догхантером собаку

Рябчик после операции приходит в себя. Фото: предоставлено волонтерами

В Шахтах Ростовской области неизвестный решил устроить расправу над безобидной дворнягой. Как рассказали в соцсетях волонтеры местного приюта для безнадзорных животных, злоумышленник выстрелил собаке в грудь. Видимо, догхантер посчитал, что пес умер.

Однако собака все же выжила. По счастливому стечению обстоятельств, практически уже через час раненый пес был на руках у волонтеров.

Они сразу отвезли собаку в местную ветеринарную клинику. Раненому псу требовалась срочная операция. А параллельно объявили в сети сбор средств на оплату услуг врача.

К счастью, операция прошла успешно. Но сейчас Рябчику - такую кличку псу дали за необычный пятнистый окрас - требуется реабилитация.

Кстати, в приюте очень надеются, что рано или поздно животное попадет все-таки к любящим людям в дом и обретет настоящую семью.

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