Мужчина исцарапал чужую «Инфинити» после конфликта на дороге в Батайске

Подозреваемый поцарапал дорогую иномарку гвоздем. Фото: Рамиль Галиев

В Батайске мужчина повредил автомобиль другого водителя после конфликта. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что обнаружил царапину от гвоздя на своей иномарке «Инфинити».

Вскоре правоохранители задержали 42-летнего подозреваемого. Выяснилось, что на днях он прямо за рулем начал конфликтовать с другим водителем — потерпевшим. Позже, мужчина так и не смог отойти от ссоры и решил «отомстить» оппоненту. Он поцарапал гвоздем дорогую иномарку.

— Сумма причиненного ущерба составила 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», — говорится в сообщении донского главка.

В настоящее время подозреваемый взят под подписку о невыезде.

Необычный инцидент на дороге произошел в Ростове-на-Дону 5 февраля. Водитель запрыгнул на капот машины оппонента и ногой разбил лобовое стекло.

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