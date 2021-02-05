Карантин ввели вокруг индюшиной фабрики из-за птичьего гриппа в Ростовской области

В крови погибшей птицы обнаружили геном вируса гриппа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Красном Сулине ввели карантин на участке предприятия «Индюшкин двор». Решение о начале карантина опубликовано на сайте правительства Ростовской области.

Ранее на участке № 10 начала гибнуть птица. Специалисты станции по борьбе с болезнями животных выявили в их крови геном вируса птичьего гриппа А.

Очагом болезни оказалась производственная площадка предприятия. Угроза распространения вируса сохраняется также на территории радиусом в пять километров. Именно в этой области будет действовать карантин.

В зону наблюдения также включена территория в радиусе десяти километров от очага. Здесь находятся участки подращивания «Индюшкиного двора», а также хутор Пушкин, поселки Пригородный и Первомайский.

Согласно документу, на предприятии будет ограничен оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок.

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