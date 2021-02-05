Двое в медицинских масках связали и ограбили предпринимателя в Ростовской области

Полицейские возбудили уголовное дело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мясниковском районе Ростовской области полицейские расследуют обстоятельства нападения на местного предпринимателя. У потерпевшего требовали выплаты крупной суммы.

Предприниматель несколько недель назад разместил в интернете объявление о продаже земельного участка. Получив звонок с предложением о покупке, он отправился на переговоры. Его встретили двое мужчин в медицинских масках. Сразу же после начала разговора один из них брызнул в лицо предпринимателю перцовым газом из баллончика. Затем злоумышленники накинули на голову пострадавшего полимерный пакет и связали его.

Нападавшие стали требовать выплаты крупной суммы. В противном случае они обещали расправиться с предпринимателем. Однако пострадавший каким-то образом убедил преступников, что не обладает нужными им средствами. Тогда злоумышленники поступили как рядовые грабители: сняли часы, взяли мобильные телефоны и наличные – около 45 рублей.

После обращения потерпевшего оперативники задержали двух подозреваемых – 30-летних местных жителей. Арестованные признались следователям угрозыска, что пойти на дело их подтолкнуло объявление о продаже участка.

- Мужчины заподозрили, что продавец должен обладать крупной суммой денег, – пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

К моменту задержания подозреваемые успели сдать в ломбард часы и мобильные телефоны предпринимателя. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о разбое.

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