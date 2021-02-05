Следователи обнаружили на теле убитого в Ростовской области младенца 25 ножевых ранений

На дончанку завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области продолжается расследование жесткого убийства новорожденной. Следователи подозревают в преступлении ее мать. Экспертиза подтвердила, что девочка убита ножницами. На ее теле насчитали 25 ранений.

Как рассказал "Комсомольской правде - Ростов" источник в правоохранительных органах региона, подозреваемая как могла скрывала свою беременность. Она не стала на учет в женскую консультацию и родила дома без помощи акушера.

Тем не менее, женщина отрицает, что убила дочь. Сама роженица объяснила многочисленные раны на тельце дочери тем, что пыталась перерезать пуповину.

Кроме того, на невиновности подозреваемой настаивают и ее близкие родственники. По их словам, у девушки ранее были проблемы с психикой.

Ранее в управлении Следственного комитета по Ростовской области сообщили, что, по версии правоохранителей, в Семикаракорске Ростовской области 18-летняя местная жительница жестоко убила своего неврожденную дочь. В отношении дончаки возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

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