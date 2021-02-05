На содержание тротуаров и газонов на территории "Ростов - Арены" выделят почти 68 миллионов рублей

В Ростовской области ищут подрядчика для уборки территории рядом с "Ростов-Ареной" Фото: "КП" Архив

В донской столице начали поиск подрядчика, который будет следить за содержание объектов улично-дорожной сети, озеленения и благоустройства вблизи стадиона «Ростов-Арена». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

На эти нужды планируется выделить 67,9 миллиона рублей. Средства будут предаставлены из городской казны. Победителю тендера, согласно документам, будет предстоять чистить снег, заниматься мойкой урн, уборкой на остановочных комплексах, выкашиванием газонов и сорной растительности.

Все эти работы он должен будет выполнять вплоть до 31 декабря 2021 года. Стоит отметить, что заявки на участие в тендере будут приниматься до 24 февраля.

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Уже начались поиски подрядчика.

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