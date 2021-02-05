В Ростовской области четырех рыбаков отнесло на льдине далеко от берега

Зимняя рыбалка закончилась ЧП Фото: Олег Укладов

В пятницу, 5 февраля, в Ростовской области, в Цимлянском районе недалеко от станицы Калининская четверо мужчин решили устроить зимнюю рыбалку.

Они вышли на лед на Цимлянское водохранилище. И, только разложили снасти, как раздался громкий треск. Огромная льдина под ними стала дрейфовать, а людей начало относить далеко от берега.

- Четыре рыбака оказались на льдине в 80 метрах от берега, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. - Звонок поступил от самих пострадавших. На помощь им незамедлительно выдвинулись спасатели.

Учитывая погодные условия и ветер, службы экстренного реагирования приняли решения действовать в двух направлениях: одни на катере поплыли от берега, а другие на судне отправились к центру Калининского залива.

Уже в 18.55 все четыре рыбака были доставлены на берег. От медицинской помощи мужчины отказались. - Из-за резких перепадов температур лед на водоемах области тонкий и ломкий, выходить на него опасно, - в свою очередь предупредили в Главном Управлении МЧС России по региону.

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