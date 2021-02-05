Сбытчикка наркотиков поймали в донском регионе

В Ростовской области поймали закладчика наркотиков Фото: Олег ЗОЛОТО

В донском регионе поймали очередного распространителя наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В таганрогский отдел по контролю за оборотом наркотиков поступила информация, что 28-летний местный житель делает по городу тайники-закладки. Правоохранители задержали подозреваемого и при обыске у него обнаружились два небольших пакетика с неизвестным на тот момент веществом. Стражи порядка изъяли их и передали на экспертизу.

- Экспертиза показала, что в пакетиках находилось запрещенное к обороту вещество. Общая масса наркотика - около ста граммов, - уточняет издание "Городской репортер".

В отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Сейчас подозреваемый находится под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очередного закладчика наркотиков поймали ростовские полицейские.

Вещество уже было расфасовано по восьми пакетикам.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!