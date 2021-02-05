Температурные качели начнутся с 6 февраля 2021 года в Ростове-на-Дону. Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода на 6 февраля 2021 в Ростове-на-Дону: берегитесь - температурные качели. Еще в первую неделю февраля на дворе стояла по- весеннему теплая погода. Но, похоже, зима не собирается сдаваться без боя, не теряя надежды вернуться на юг. Столбики уличных термометров медленно, но верно пойдут на убыль.

Так в субботу, 6 февраля, днем, по прогнозам метеорологов, ожидается до минус четырех градусов тепла. При этом будет ясно. Сила ветра временами будет достигать пяти-восьми метров в секунду. Аналогичные температуры ждут ростовчан и в воскресенье, 8 февраля.

Зато предстоящая рабочая неделя начнется со снега, переходящего в ледяную крупу. Днем будет до минус шести градусов, а во вторник, 9 февраля, уже - внимание - от восьми до десяти со знаком плюс! Настроения добавит сильный дождь в первой половине дня. А потом снова минусовая температура.

К слову, погода по-разному баловала южан в феврале. Так самым холодным был в февраль в 1954 году, тогда было зафиксировано до минус 29,7 градуса. А вот самым теплым - в 1944-м - плюс десять градусов выше нуля на дворе. Так, что, если показания синоптиков не изменятся, то в ближайшие дни сравняемся с температурным рекордом.