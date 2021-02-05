Внешность Виктории Лопыревой раскритиковали подписчики

Викторию Лопыреву обвинили в неестественности. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой

Ростовчанка Виктория Лопырева подверглась критике своих же подписчиков.

В своем аккаунте Инстаграм модель опубликовала фото с одной из своих лучших подруг. Невооруженным глазом было заметно, что Анна Семак не пользовалась автозагаром, не делала татуаж бровей и даже не наращивала ресницы. Поклонники Виктории в комментариях высказались о том, что на фоне своей приятельницы модель выглядит слишком неестественной.

"На фоне такой естественной и натурально выглядящей девушки у вас перебор с загаром и бровями. Вы напоминаете балерину Анастасию Волочкову", - написала одна из подписчиц.

- И снова сравнения… Займитесь уже своей душой, куда полезнее, правда, - не смогла удержаться от ответа Виктория Лопырева.

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