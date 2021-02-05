В Волгодонске водитель иномарки погиб, столкнувшись с «Нивой»

Одного из водителей спасти не удалось. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 5 февраля, в городе Волгодонске произошла авария. Известно, что около 17:40 там столкнулись легковушка Chevrolet Lanos и отечественный внедорожник.

- По предварительной информации, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Нива», - сообщили в донской госавтоинспекции. - За рулем последней находился 43-летний мужчина. А вот водителя легковушки-нарушителя еще предстоит опознать. Известно, что он скончался на месте происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, в тот же день на федеральной трассе М-4 «Дон» после столкновения двух большегрузов погиб водитель одной из них. Из-за этого вечером в пятницу, 5 февраля, движение на юг в районе Новочеркасска полностью перекрыто, а водителей просят выбирать альтернативные пути объезда.