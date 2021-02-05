Ростовчане смогут получить ответы на вопросы о субсидиях на "коммуналку"

В Ростовской области пройдет тематическая горячая линия Фото: Артем КИЛЬКИН

В донском министерстве труда и социального развития будет работать горячая линия, где жители Ростовской области смогут получить ответы на вопросы о субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Ее проведение назначено на понедельник, 8 февраля, и работать она будет с 14:00 до 16:00. Задать все волнующие вопросы можно будет по телефону 8 (863) 234-00–99. Стоит отметить, что это будет не единственная тематическая горячая линия в этом году, полный их список можно увидеть на сайте ведомства.

Телефон «горячей линии» минтруда по общим вопросам работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу - с 9:00 до 16:45. Перерыв на обед с 13:00 до 13:45. В нерабочие, праздничные дни и в ночное время телефон переводится в круглосуточный режим (устанавливается автоответчик).

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