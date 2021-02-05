Модернизация электротранспорта ожидает Таганрог в 2021 году

В Таганроге запланировали модернизацию трамвайной системы. Фото: правительство РО

В Таганроге запланировали масштабное обновление трамвайной сети. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Донские власти посчитали, что подобные изменения очень важны для превращения приморского города в туристский центр.

Обновление будет проводиться в несколько этапов. В планах обновить 45 километров путей и закупить 60 трамваев. На заседании под председательством Василия Голубева было отмечено, что модернизация транспортной инфраструктуры Таганрога - одна из основных частей общего плана развития города.

"До 7 сентября - введение 1 этапа, 10 км пути и покупка 10 трамваев. Если будет концессия", - цитирует замгубернатора Ростовской области Виктора Вовка издание 1rnd.ru.

Также в городе облагородят общественные пространства, проведут капитальный ремонт фасадов исторических домов и отремонтируют дороги. Все это будет сделано для привлечения туристов, но для этого в первую очередь надо предоставить комфорт для жизни самим горожанам.

Губернатор поручил до 15 февраля подготовить дорожную карту комплексного развития Таганрога как туристского центра по всем направлениям. Причем, непосредственной участие в ее составлении должны принять местные жители.

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Поставить и установить медицинскую технику нужно до конца апреля.

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