Эксперты: рынок розничного кредитования в России вырастет за год

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Кредитный портфель физлиц российских банков увеличится примерно на 10% по итогам 2021 года, ВТБ традиционно планирует расти быстрее рынка. Такие прогнозы озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

В минувшем году показатели ВТБ в этой сфере также были в плюсе. Так, банк нарастил портфель розничных кредитов на 12% , а продажи – на 17%.

- В прошлом году в фокусе внимания ВТБ был как рост розничного кредитования, так и помощь заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации из-за COVID-19. Банк предоставил своим клиентам кредитные каникулы в объеме около 300 миллиардов рублей, и благодаря вовремя оказанной поддержке граждане смогли не допустить серьезной просрочки и вернулись в график платежей. ВТБ был и остается одним из наиболее активных участников госпрограмм по ипотеке и автокредитованию. Льготные кредиты на покупку квартир и автомобилей в прошлом году взяли у нас уже более 100 тыс. заемщиков на 265 млрд рублей. Можно с уверенностью сказать, что весомая поддержка со стороны государства серьезно поддержала рынок во время пандемии, –озвучил итоги 2020 года заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По мнению экспертов ВТБ, драйвером роста розничного бизнеса стала ипотека. Банк установил рекорд по продажам жилищных кредитов – 935 млрд рублей, что почти на 40% превышает результат 2019 года.

В сегменте кредитования наличными ВТБ за прошедший год выдал своим клиентам более 1,1 млн кредитов на 732 млрд рублей.

В сегменте автокредитования ВТБ выдал более 90 тысячи кредитов на 80 млрд рублей.

Топ-менеджер заявил, что приоритетной задачей для ВТБ является перевод кредитования физлиц в онлайн-формат.

- В 2020 году мы первыми в России провели полностью дистанционные сделки по ипотеке и автокредитованию, а по итогам 2021 года планируем оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента в банк и выдать около 6 тысяч автокредитов полностью онлайн. К 2022 году мы предложим своим клиентам 100% всех розничных кредитных продуктов в цифровом формате, – заявил Анатолий Печатников.

Отметим, что передовые технологии обслуживания клиентов ВТБ будет применять как в онлайн, так и офлайн-каналах