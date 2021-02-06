В Ростове изменятся несколько автобусных маршрутов

Ограничения будут действовать до начала мая. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В донской столице поменяются семь автобусных рейсов, маршруты которых проходят по улицам Листопадова и Богданова. С 6 февраля автобусы 54, 55, 66, 68, 70, 80 и 81 будут ходить по улице 2-ой Пролетарской. На Листопадова и Богданова движение будет ограничено на время ремонтных работ, сообщили в пресс-службе мэрии Ростова.

Кроме того, во время ремонтных работу прекратят ходить троллейбусные маршруты 2 и 22. Ограничения продлятся до 2 мая.

Тем временем возле самой проблемной на сегодня транспортной точки Ростова – моста на улице Малиновского – стали регулярно возникать заторы. Стихийные парковки мешают движению общественного транспорта. В мэрии призвали ростовчан парковать машины только на специальных площадках.

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