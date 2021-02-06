20 килограммов пуль для пневматики нашли таможенники в автомобильном тайнике

Тайник таможенники обнаружили с помощью рентгена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на пограничном пункте «Донецк» таможенники задержали владельца автомобиля, оборудовавшего в своей машине тайник.

Тайник таможенники и пограничники обнаружили с помощью рентгена. Однако найти нелегальный груз удалось не сразу. Снимок показывал необычную конструкцию в багажном отделении. Газовый баллон в багажнике был в идеальном состоянии, без каких-либо повреждений. Таможенники обратили внимание на дополнительные перегородки в багажнике и поцарапанные гайки. Специалистам пришлось снять перегородки, за ними находилась ниша с 20 килограммами пуль для пневматического оружия.

Владелец автомобиля пояснил таможенникам, что приобрел пули как металлом. Он намеревался продать свинец в Ростовской области и заработать на ценовой разнице. Нарушитель признался, что не хотел декларировать груз.

В отношении владельца автомобиля правоохранители возбудили административное дело о сокрытии товаров от контроля, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

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