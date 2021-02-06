За сутки тестирование на коронавирус в Ростовской области прошли 10 тысяч человек

Тест можно сдать в государственной или частной клинике. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В больницах и поликлиниках Ростовской области медики выполнили за сутки около 10 тысяч тестов на новый коронавирус. Тесты оказались положительными у 361 человека. Всего в регионе с начала пандемии в лабораториях специалисты изучили почти 1,7 миллиона проб биоматериала, количество позитивных тестов приближается к 66 тысячам.

Как и раньше больше всего подхвативших заболевание – в Ростове. За сутки тесты оказались позитивными у 147 жителей донской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В реанимационных отделениях больниц и специализированных госпиталей сейчас находятся 193 человека. Медики поддерживают их жизненные функции с помощью аппаратов ИВЛ. Всего в стационарах находятся 2 218 пациентов с ковидом.

За сутки выздоровели от ковида 427 жителей региона, обращавшихся за медицинской помощью в клинки. Коэффициент распространения инфекции – 0,97.

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