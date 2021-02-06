Пассажирский городской автобус попал в ДТП в Ростове, водитель отвлекся на телефон

Инцидент произошел на выезде с площади 2-ой пятилетки. ФОТО: пресс-служба управления ГИБДД по РО.

В Ростове сегодня вечером пассажирский автобус городского маршрута врезался в фонарный столб на улице Шеболдаева.

Инцидент произошел около пяти вечера на Каменке. Автобус двигался от площади 2-ой пятилетки в сторону моста через реку Темерник. Водитель на секунду потерял управление, автобус «увело» на тротуар, в результате машина врезалась в столб. Одно из лобовых стекол рассыпалось, машина получила серьезную вмятину возле правой фары.

В областном управлении автоинспекции сообщили, что полицейские выехали на место и оформляют ДТП, опрашивают свидетелей. Сколько людей находились в автобусе пока точно не известно. Также не известно, были ли пострадавшие. У полиции пока нет сведений об обращениях за медицинской помощью. На одной из записей инцидента, опубликованной в соцсетях, видно, что возле входной двери автобуса сразу после аварии прохожие пытались помочь лежавшему мужчине.

Водитель, по предварительной информации, отвлекся на сообщение на смартфоне, пояснили в пресс-службе автоинспекции.

Автобус закрыл часть дороги, на выезде с Каменки образовался дорожный затор, после эвакуации разбитой машины движение возобновилось.

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