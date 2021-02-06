Гандбольный «Ростов-Дон» уступил словенскому «Криму Меркатору» на последних секундах

В конце игры начались нервные "качели". ФОТО: ГК "Ростов-Дон"

Гандболистки «Ростов-Дона» встретились в столице Словении Любляне с местным клубом «Крим Меркатор». В игру после карантина вернулась Анна Вяхерева.

Ростовский и словенский клубы не раз встречались в еврокубках, перевес по количеству побед был на стороне ростовской команды. В первой половине новой встречи словенки держали небольшое преимущество в счете. Наша команда проигрывала в реализации атак.

Тренерский штаб выпустил на площадку Анну Вяхереву, которая до этого находилась на карантине в Норвегии. Во второй половине игра сравнялась. А к концу встречи начались «качели», за минуту до завершения счет был равным. Исход решила голкипер словенок Рисович, отразив два мяча. Итоговый счет встречи – 28:27 в пользу словенок.

Из Любляны ростовский клуб отправится в Венгрию, где встретится с командой «Вайперс». Эту игру ранее отложили из-за того, что у администратора ростовского клуба оказался положительным тест на коронавирус.

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