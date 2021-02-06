Нападающий ФК «Ростов» Турищев: на Дону «люди любезны и легко идут на контакт»

Максим Турищев признан лучшим бомбардиром ЮФЛ. ФОТО: ФК "Локомотив"

Появившийся в составе ФК «Ростов» на сборах в Испании нападающий Максим Турищев намерен добиться попадания в основной состав во второй половине российского чемпионата в нынешнем году. Об этом и о своих впечатлениях от клуба и донской столицы он рассказал в интервью пресс-службе «Ростова».

Турищев, напомним, выступал в прошлом году в Юношеской футбольной лиге за «Локомотив». Его признали лучшим бомбардиром ЮФЛ.

На сборах в Испании игрок ощутил новый уровень нагрузок, ведь он впервые находится в составе клуба Премьер-Лиги.

– Все-таки это уже большой футбол. Выше интенсивность тренировок, больше работы на силу, в игровых упражнениях много сопротивления, – отметил в интервью бомбардир. Впрочем, по словам футболиста, справляться помогает то, что он готовился к сборам.

Своей ближайшей целью молодой бомбардир назвал выход на поле в играх российского чемпионата.

– Думаю, что с помощью тренерского штаба и партнеров по команде, я буду постоянно прогрессировать и получать как можно больше игрового времени, – пояснил игрок.

В Ростов-на-Дону Турищев приезжал с «Локомотивом», после возвращения из Испании он намерен ближе познакомиться с мегаполисом.

– Это красивый город, в нем много исторических памятников. Погулять и все подробно посмотреть времени не было. Заметил, что здесь люди очень любезны и легко идут на контакт, – рассказал о своих наблюдениях Турищев.

ФК «Ростов» сейчас завершает сборы в Испании. Клуб встретился в товарищеских матчах с несколькими европейскими командами и ФК «Краснодар».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К ФК "Ростов" присоединился 18-летний нападающий

Максим Турищев - настоящая звезда Юношеской футбольной лиги (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все! Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.