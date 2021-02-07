Во врезавшемся в Ростове в столб автобусе ехали около 20 пассажиров

Инцидент произошел в районе Каменки. ФОТО: пресс-служба управления ГИБДД по РО

В городском автобусе, попавшем в ДТП на улице Шеболдаева, ехали около 20 человек. Пока что у полицейских отсутствуют сведения об обращениях пассажиров в больницы.

Напомним, авария произошла вчера вечером в районе Каменки. Автобус двигался от площади 2-ой пятилетки в сторону моста через реку Темерник. Водитель на секунду потерял управление, автобус «увело» на тротуар, в результате машина врезалась в столб. Одно из лобовых стекол рассыпалось, машина получила серьезную вмятину возле правой фары.

Автобус закрыл часть дороги, на выезде с Каменки образовался дорожный затор, после эвакуации разбитой машины движение возобновилось.

Инспекторы оформили ДТП. Водитель не пострадал. На опубликованной в соцсетях записи инцидента видно, что возле автобуса пассажиры оказывали помощь лежавшему на земле мужчине. Тем не менее, официально в этой аварии пострадавшие пока отсутствуют. В областном управлении автоинспекции пояснили, что информация о получивших травмы и самостоятельно обратившихся в больницу, может появиться в течение нескольких дней.

Автобус закрыл часть дороги, на выезде с Каменки образовался дорожный затор, после эвакуации разбитой машины движение возобновилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Профессор ростовского вуза брала взятки с помощью ассистента, считает следствие

Правоохранители возбудили уголовное дело (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все! Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.