В Калмыкии суды рассмотрят два дела об угрозах представителям власти

Следственный комитет передал уголовные дела в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Калмыкии республиканское управление Следственного комитета направило в суд уголовные дела в отношении местных жителей, угрожавших силовикам.

Один из инцидентов произошел в ноябре прошлого года в рыболовецком колхозе «Калининский». На территории колхоза вел проверку инспектор погрануправления ФСБ. Один из местных жителей пытался этому препятствовать и стал угрожать инспектору. Госслужащий записал угрозы и обратился к правоохранителям.

Второе дело следователи возбудили в отношении жителя села Цаган-Аман. В службе судебных приставов находились около полусотни исполнительных дел, имеющих отношение к мужчине. В ноябре прошлого года, как утверждают следователи, он позвонил приставу с угрозами. Обвиняемый разговаривал агрессивно и использовал нецензурную лексику, пристав восприняла его угрозы всерьез, пояснили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Калмыкия.

Оба уголовных дела правоохранители возбудили по статье 318 УК (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Суды пока не назначили даты слушаний.

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