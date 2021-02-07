Футбольный СКА выиграл у ФК «Туапсе» с крупным счетом

СКА встретился с "Туапсе" в товарищеском режиме. ФОТО: ФК СКА

Ростовский футбольный клуб СКА завершил сборы победой на клубом Профессиональной лиги «Туапсе».

Все предыдущие товарищеские матчи на сборах ростовский клуб провел с «сухими» воротами. Во время встречи с «Туапсе» защитники СКА укрепили тенденцию – игра завершилась со счетом 3:0. Голы забили Кондрюков, Шаповалов и Донсков. Судья удалил во время матча игрока «Туапсе».

Тренер СКА Денис Попов рассказал в интервью пресс-службе клуба, что в первую очередь доволен игрой команды в защите.

– Сегодня наконец-то обыграли «Туапсе». Долгое время нам это не удавалось. Откровенно слабых команд в ПФЛ нет, в сезоне не сможем позволить себе играть вполсилы, – пояснил наставник СКА.

Две прошлые встречи «Туапсе» и СКА завершились ничьей. В дальнейшем клуб намерен отправиться в Турцию, где встретится в командами Футбольной национальной лиги.

Тем временем ФК «Ростов» находится на сборах в Испании. В феврале соперниками клуба будут «Ахмат» в Кубке России и «Зенит» в чемпионате Премьер-Лиги.

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