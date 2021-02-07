В реанимациях ковидных госпиталей в Ростовской области находятся более 200 человек

В стационарах области проходят лечение более двух тысяч пациентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В реанимациях специальных инфекционных отделений и госпиталей, по информации за минувшие сутки, находятся 219 человек.

В тяжелом состоянии на инвазивной вентиляции легких – 29 человек, на неинвазивной ИВЛ – 190 человек.

Всего в стационарах проходят лечение более двух тысяч пациентов с ковидом.

В больницах и поликлиниках Ростовской области медики выполнили за сутки около 11 тысяч тестов на новый коронавирус. Тесты оказались положительными у 360 человек. Всего в регионе с начала пандемии в лабораториях специалисты изучили почти 1,7 миллиона проб биоматериала, количество позитивных тестов превысило 66 тысяч.

Как и раньше больше всего подхвативших заболевание – в Ростове. За сутки тесты оказались позитивными у 130 жителей донской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За сутки выздоровели от ковида 397 жителей региона, обращавшихся за медицинской помощью в клинки. Коэффициент распространения инфекции – 0,97.