Угрожал топором: в Калмыкии расследуют два дела о домашнем насилии

Полицейские задержали дебоширов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калмыкии республиканское управление МВД отреагировало на жалобы женщин, заявивших об угрозах убийством.

Один из инцидентов произошел в поселке Амур-Санан (Городовиковский район). Местная жительница вызвала наряд полиции после того, как ее 32-летний знакомый несколько раз ударил ее и стал угрожать расправой. Полицейские задержали буйного мужчину, зафиксировали преступление и возбудили уголовное дело.

В Ики-Бурульском районе 60-летний местный житель тоже угрожал своей гражданской супруге убийством – с топором в руках. Ссора и угрозы закончились для мужчины уголовным преследованием, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.

В республиканском управлении полиции напомнили, что в случае угроз необходимо обращаться к правоохранителям – в отдел полиции или к участковому.

Впрочем, с угрозами расправы сталкиваются и сами силовики. В той же Калмыкии полицейские расследуют несколько дел об угрозах представителям власти – в том числе, инспектору погрануправления и судебному приставу.

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