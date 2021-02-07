В Батайске автомобиль травмировал выбежавшего на дорогу ребенка

Инспекторы проверяют обстоятельства происшествия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Батайске (Ростовская область) 3-летний ребенок пострадал в ДТП, неожиданно выбежав из-за припаркованных машин.

Инцидент произошел 7 февраля около полудня. 20-летний водитель на «Ладе Калине» двигался по односторонней улице Горького. По этой улице машины едут по двум полосам в одном направлении, в «карманах» у дороги находятся парковки. Ребенок выбежал в то время, когда его родители загружали покупки в багажник припаркованного автомобиля. 3-летнего мальчика отвезли в больницу, травмы не потребовали госпитализации, сейчас жизни малыша ничего не угрожает.

Инспекторы проверяют обстоятельства происшествия, рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД. В полиции призвали водителей внимательно следить за малолетними детьми вблизи дорог, держать детей за руку.

Вчера, напомним, в Ростове городской автобус врезался в столб в районе Каменки. Пока не известно, обращался ли кто-то из пассажиров самостоятельно за медицинской помощью.

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