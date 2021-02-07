В Новочеркасске создадут службу поддержки бывших воспитанников детдомов

Инициаторы программы намерены помогать детдомовцам поступать в колледжи и вузы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новочеркасске (Ростовская область) мэрия и один из некоммерческих фондов намерены развивать программу постинтернатного сопровождения детей-сирот.

Выходцам из детских домов инициаторы программы предложили психологическую и наставническую поддержку, медицинскую и юридическую помощь, рассказали в пресс-службе администрации Новочеркасска. Один из инициаторов программы, которой дали название «Светлое будущее» – депутат Госдумы Алексей Кобилев. Парламентарий пояснил на презентации в Новочеркасске, что программа должна помочь бывшим воспитанников детдомов адаптироваться к жизни вне интернатов.

В мероприятии участвовали бывшие детдомовцы. Им чиновники и депутат пояснили, что для любого выпускника может быть создана индивидуальная программа поддержки.

Схожие программы есть в некоторых регионах России. В частности, в Новосибирске работает центр, помогающий выпускникам детдомов с профориентацией, поступлением в колледжи и вузы, оформлением документов. В Московской области подобный центр открыт в одной из православных организаций.

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