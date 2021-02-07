Роспотребнадзор: в Ростове и области в продаже встречается ядовитый стеклоочиститель

Поддельную "незамерзайку" в Ростовской области находят регулярно. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове и Ростовской области в продаже может встречаться стеклоочиститель с токсичным метиловым спиртом, предупредили в областном управлении Роспотребнадзора.

В прошлом году и январе нынешнего года инспекторы ведомства арестовали несколько партий стеклоочистителя нелегального производства. Общий объем токсичной жидкости – около 50 тысяч литров. Содержание метанола в этой продукции превышало допустимые нормы, сообщили в пресс-службе регионального управления.

Метанол способен отравлять организм даже в небольших количествах. Если это вещество содержится в стеклоочистителе, его пары могут попадать в салон машины. В тяжелых случаях отравления метанолом вызывают слепоту и летальные исходы.

В ведомстве рекомендуют автовладельцам внимательно изучать этикетки, состав стеклоочистителя, обращать внимание на качество оформления, покупать продукцию у официальных продавцов.

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