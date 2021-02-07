В Аксайском районе в ДТП пострадал пассажир

Инцидент произошел в Аксайском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 7 февраля на трассе в Аксайском районе Ростовской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Водитель «Хендай Акцент» двигался по трассе Ростов-Ставрополь в сторону донской столицы. На 11-ом километре трассы водитель приблизился к идущему впереди внедорожнику "Саньенг". Дистанция оказалась небезопасной, «Хендай» ударил по внедорожнику. В инциденте пострадал 12-летний пассажир «Хендай Акцент». Пострадавшего отвезли в медучреждение. Инспекторы выясняют детали инцидента, рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Утром в Ростове произошло ДТП на улице Измаильской. Водитель «Приоры» двигаясь с довольно высокой скоростью по почти пустой дороге задел три припаркованных машины. В инциденте никто не пострадал.

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