Мини-футбольные клубы «Ростов» и «Спартак-Донецк» сыграли вничью

Первая половина матча закончилась с нулевым счетом. ФОТО: пресс-служба мэрии Ростова.

Донские клубы «Ростов» и «Спартак-Донецк» встретились в очередном туре западной конференции Париматч - Высшей лиги.

В первой половине игры обе команды уделяли внимание защите, ворота «Ростова» и донецкого «Спартака» остались «сухими», говорится в отчете об игре, опубликованном ростовской мэрией.

Во второй половине ростовский клуб сделал рывок, разница в счете была значительной – 4:1. Однако клуб из Донецка сравнял игру. К завершению матча счет тоже был равным – 5:5. Сохранил ничью голкипер ростовчан Бояркин, отразив штрафной удар.

Тем временем «большой» ФК «Ростов» сейчас находится на сборах в Испании. Клуб встретился в спарринге с ФК «Краснодар». В феврале ростовчане на своем поле будут сражаться с «Ахматом» в 1/8 Кубка России, а затем встретятся с «Зенитом» в матче чемпионата РПЛ.

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