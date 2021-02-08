Энергетики будут выполнять ремонтные работы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключения света 8 февраля 2021 года в Ростове-на-Дону: где и когда. Тысячи ростовчан на время останутся без света в понедельник. Причина отключений – работы по профилактике аварийных ситуаций, сообщает «Донэнерго».

С 8.30 до 16.00

Ул. 19 линия 21-39; ул. 21 линия 32-42, 33-49; ул. 23 линия 34-50, 43-71; 25 линия 30-68, 37-69; ул. 27 линия 22-72, 25-89; ул. 1-я Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-я Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 4-12, 1-31.

С 9.00 до 17.00

Ул. Кручинина 8-58, 5-57; пер. Рыбный 30, 34-44, 21-29; ул. Б. Садовая, 91-103; ул. Суворова 38А; пер. Университетский 53-55; ул. Пушкинская 211, 215, 217, 221, 225 227; ул. Адыгейская 30; пер. Крепостной, 99.

Пер. Самарский 1-23, 2-38; пер. Ильменский 1-37, 2-36; пер. Волочаевский 1-35, 2-32; ул. Белорусская 151-189; ул. Костромская 1-27, 2-28; ул. Фучика 1-27, 2-28; ул. Татарская 47-71, 50-70; ул. Касторная 1-29, 2-30; ул. Дербентская 14-22, 11-17; ул. 1-я Киргизкая 89-113, 124-168; ул. 2-я Киргизкая 88-110, 89-151; ул. Славинская 1-17, 2-24; пер. Мезенский 2-16, 79,79 А.

С 9.00 до 16.00

Просп. 40-летия Победы 63/12, 63/13, 63/15, 63/16.

С 10.00 до 12.00

Ул. Выборская 2-24, 1-17; ул. 6-я Кольцевая 12-20; ул. Авиационная 2-24, 1-25; ул. Осипенко 1-11, 2-14; ул. Крайняя 9-25; ул. Калинина 72-78, 61А.

С 10.00 до 15.00

Ул. Нариманова 71-85; ул. Краснокурсантская 76-88, 67-81; ул. Фурмановская 80-94; 89; пер. Тбилисский 1-53; 2-48; пер. Грузинский 1-41; 2-38; пер. Марксистский 1-65.

С 13.00 до 16.00

Ул. Калинина 50-70; пер. Квартальный 11-17, 18-24; ул. 6-я Кольцевая 1-51, 2-80; ул. Мадояна 46-58, 65-75, 81 Б, 81 Е; ул. Профсоюзная 121-175; ул. Разина 56-70; ул. Энтузиастов 1-17,2-18.

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