Школа и почти два десятка домов останутся без воды 10 февраля

На одной из ростовских улиц отключат воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице практически на сутки отключат водоснабжение на одной из городских улиц.

По информации ростовского водоканала, в среду, 10 февраля, с половины девятого утра и до восьми часов утра четверга, 11 февраля, воды не будет по улице Штахановского в домах № 1, 3, 5, 7, 9, 10/1,10/4-2, 12, 12/1, 12/2, 12а, 14, 14/1, 14/2, 14г, 14в, 16, 18/1. Кроме того, вода будет отключена и в школе № 18, которая находится на этой же улице.

Отключение обусловлено проведением технических работ, а именно реконструкцией водопроводной сети. В сообщении отмечается, что работы будут проводиться непосредственно на этой улице, вблизи школы, соответственно, все занятия для учащих в этот день будут отменены.

- АО «Ростовводоканал» приносит свои извинения за причиненные неудобства жителям г. Ростова-на-Дону, - сообщили в пресс-службе городского водоканала.

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