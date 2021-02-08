Ростовчане на треть увеличили свои траты в январе по сравнению с этим же периодом прошлого года

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Аналитики ВТБ посчитали, как расходовали ростовчане деньги в январе этого года. По словам экспертов, по сравнению с таким же периодом прошлого года, траты на розничные товары и услуги в январе выросли на 33% и составили больше 1,7 миллиардов рублей.

Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Наиболее значительно – на 80% – увеличились траты ростовчан на электронику и бытовую технику. При этом расходы на туры и авиабилеты оказались на 66% меньше допандемийных.

- Отложенный спрос и ограничения по поездкам за границу направили расходы россиян на внутреннее потребление товаров и услуг для дома. Резкий рост выручки магазинов электроники и бытовой техники в январе во многом объясним длинными новогодними каникулами и желанием порадовать своих друзей и близких подарками. Пока не восстановился до прошлогодних значений оборот ресторанов и кафе, но смягчение ограничений в мегаполисах должно позитивно сказать на росте их клиентопотока, - сообщил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

«Бум» спроса на электронику и бытовую технику, наблюдавшийся во второй половине 2020 года, продолжился в январе. По данным ВТБ, оборот магазинов, торгующих электронными гаджетами и устройствами для дома, в Ростове-на-Дону в начале 2021 года составил 960 миллиона рублей – это на 80% больше, чем годом ранее.

Продолжает набирать популярность сегмент товаров для дома – за отчетный период ростовчане потратили на их покупку 160 млн рублей, что на 30% превышает показатель января 2020 года. На 14% выросли продажи одежды и обуви: оборот fashion-ретейла превысил 155 млн рублей. На 38% увеличилась выручка предприятий в сфере услуг – до 124 млн рублей. Также ростовчане стали тратить больше на автотовары – общий оборот магазинов, торгующих товарами для автомобилей, увеличился год к году на 83% и достиг 59 млн рублей.

Ожидаемо снизились расходы жителей Ростовской области на туры и авиабилеты – на 66% год к году. Существенно сократились траты ростовчан на продукты питания - до 96 млн рублей. На 24% уменьшился оборот предприятий в сфере транспорта – до 28 млн рублей.