Ростов-на-Дону заметет снегом

В Ростове обещают сильную метель Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник днем, восьмого февраля, на Ростов-на-Дону обрушится сильный снегопад, со ссылкой на синоптиков сообщили в пресс-службе городского управления ГО и ЧС.

Также на дорогах эксперты прогнозируют ледяную корку.

Днем температура воздуха составит – 6 мороза, ночью потеплеет до – 4.

А вот во вторник, девятого февраля, в Ростове-на-Дону будет уже +6. Осадки в этот день также прогнозируют. В первой половине дня в донской столице будут идти дождь и мокрый снег.

В городском управлении ГО и ЧС отметили, что и пешеходам, и водителям следует быть особо внимательными.

Пешеходам советуют не забывать про светоотражающие элементы на одежде, внимательнее переходить дорогу, а водителям строго помнить о правилах дорожного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Снежный день и лютые морозы ждут ростовчан 8 февраля

Холодный ветер будет дуть с востока (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.