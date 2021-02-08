Ростов-на-Дону заметет снегом

В Ростове обещают сильную метель
Фото: Олег УКЛАДОВ
В понедельник днем, восьмого февраля, на Ростов-на-Дону обрушится сильный снегопад, со ссылкой на синоптиков сообщили в пресс-службе городского управления ГО и ЧС.
Также на дорогах эксперты прогнозируют ледяную корку.
Днем температура воздуха составит – 6 мороза, ночью потеплеет до – 4.
А вот во вторник, девятого февраля, в Ростове-на-Дону будет уже +6. Осадки в этот день также прогнозируют. В первой половине дня в донской столице будут идти дождь и мокрый снег.
В городском управлении ГО и ЧС отметили, что и пешеходам, и водителям следует быть особо внимательными.
Пешеходам советуют не забывать про светоотражающие элементы на одежде, внимательнее переходить дорогу, а водителям строго помнить о правилах дорожного движения.
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