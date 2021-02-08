Люди думали, что мертвецы встанут из могил: при раскопках в Азове обнаружили бубенчик против вампиров

На донской земле в 14 веке располагался город Азак. Фото: Надежда ДАЦЮК

На территории Азова (Ростовская область) археологи в одной из древних могил обнаружили необычный предмет - бубенчик от вампиров. Его нашли на кладбище, которое являлось главным на территории города около 700 лет назад. Об этом сообщили в отделе археологии Азовского музея-заповедника.

В пресс-службе отметили, что подобные предметы нередко встречаются именно в этом могильнике, расположенном на нынешней улице Чапаева. Бубенчики выполняли важную функцию - по поверью, они защищали местных жителей от вампиров. Как объяснили ученые, их клали в ноги умершего, если боялись, что он воскреснет и начнет убивать людей.

Дело в том, что некоторые мусульмане, жившие на территории современного Азова в 14 веке, верили в существование мистических кровососов и нашли надежный, по их убеждению, способ защититься от них. По задумке, бубенцы начнут громко звонить, если мертвец попытается выбрать из могилы.

- Предмет типичный для золотоордынского Азака, - говорит заведующий отделением археологии музея Андрей Масловский. - Шаровидный, штампованных из двух полусфер, с линейной прорезью. Погребение в целом совершено по исламскому обряду, но этот бубенчик относится к другими верованиям. Подобные шумящие предметы клали в могилы тех, на счет которых сомневались, что они не превратятся в вампиров.

Руководитель пресс-службы музея Валентина Масловская добавила, что мистические находки азовские археологи делают часто. Например, в одной из могил ученые нашли скелет женщины, окруженный тремя зеркалами. Есть предположение, что это была жрица, а погребение проходило по особому обряду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь на 8 февраля: приметы, что можно и нельзя

Мы узнали, какие приметы есть в народном календаре 8 февраля (подробнее)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!