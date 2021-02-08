Расстрел белых лебедей на Соленом озере в Батайске оказался фейком

Дончане заботились о лебедях, проживающих на Соленом озере. Фото: wikipedia.org

Перепуганные жители донского поселка Гидромеханизатор (Ростовская область) сообщили в соцсетях о смерти всеобщих любимцев - семьи белых лебедей на Соленом озере в Батайске. Затем обнаружилось, что птицы как ни в чем не бывало плавают по воде.

Все началось с того, что рыбаки не увидели пернатых на привычном месте. Обеспокоенные мужчины стали искать причину исчезновения семьи лебедей. Вскоре на берегу Соленого озера якобы нашли множество перьев, пух, лапы птиц, а также гильзы от патронов. После этого слухи о жестоком убийстве птиц стали стремительно распространяться.

Сейчас лебеди по-прежнему плавают по озеру, об этом сообщили местные СМИ.

Стоит отметить, что семья лебедей поселилась на Соленом озере несколько лет назад. Птицы стали локальными знаменитостями. Жители Ростова и Батайска специально приезжали на озеро, чтобы посмотреть на лебедей. Неравнодушные дончане подкармливали их круглый год. Зимой рыбаки даже ломали лед, чтобы птицы могли плавать в водоеме во время морозов.

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