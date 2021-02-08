Предприниматель из Ростовской области пойдет под суд за махинации с субсидиями на 2 млн рублей

Дончанин потратил 2 миллиона рублей по своему усмотрению Фото: Михаил ФРОЛОВ

25-летнего донского бизнесмена подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает ГУ МВД по Ростовской области.

Сотрудники правоохранительных органов во время расследования выяснили, что предприниматель получил около двух миллионов рублей по программе развития агропромышленного комплекса донского региона.

Согласно документации, руководитель планировал купить на эти деньги племенных животных. Но потом по какой-то причине от этой затеи бизнесмен отказался, считают следователи. Все выделенные из бюджета средства он потратил совсем на другие цели.

Сейчас в отношении подозреваемого дончанина возбуждено уголовное дело. В случае, если вина предпринимателя будет доказана в суде, то ему может грозить лишение свободы.

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