"Они способны преодолеть до 4,5 тысячи километров": в ростовском зоопарке рассказали, кого называют снежной лисицей

В неволе песцы могут дожить до 15 лет. Фото: зоопарк Ростова-на-Дону

В Ростовском зоопарке показали нетипичного для нашего климата зверя - песца. Пушистое животное живет в закрытым вольере вместе со своими сородичами. Сейчас, когда температура на улице опускается ниже нуля, они чувствуют себя абсолютно комфортно. Неудивительно, ведь в дикой природе песцы обитают за северным полярным кругом.

В пресс-службе питомника отметили, что животное часто называют белой или арктической лисицей. Два раза в год она меняет свой окрас. Зимой ее мех приобретает ярко-белый цвет, чтобы прятаться с снегу, а при наступлении теплоты - серо-бурый. Это позволяет им оставаться незаметными для более крупных хищников.

На видео, опубликованном на странице донского зоопарка в социальных сетях, запечатлены сразу две зимние лисицы. Одна из них подошла вплотную к оператору, с интересом разглядывая камеру. Можно заметить их сходство с собакой породы такса: короткие лапы и вытянутое туловище. Однако это не мешает им ловко передвигаться по вольеру и делать высокие прыжки.

Если внимательно осмотреть зверя, складывается впечатление, что у него обыкновенные собачьи лапы. Вот только они покрыты густым мехом, который не дает им мерзнуть даже в экстремальные морозы.

- Они известны своими перемещениями на дальние расстояния. В периоды сезонных миграций песцы преодолевают в общей сложности до 4500 километров, - добавили в зоопарке.

Несмотря на их огромную популярность в промышленном хозяйстве, численность песцов остается в норме. В первую очередь они являются источников ценного меха. На северных островах России, окруженных незамерзающим морем, налажено полусвободное разведение — песцы живут на свободе и по сигналу прибегают на корм к специальным ловушкам. В дикой природе живут около 5 лет, а в неволе - до 15.

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