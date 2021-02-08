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Происшествия

Два пенсионера сгорели заживо в Ростовской области

Пожилые люди не сумели выбраться из объятого огнем флигеля
РЕПИНА Елена
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Во время пожара во флигеле погибли его владельцы

Во время пожара во флигеле погибли его владельцы

Фото: Евгения СОРОКА

В хуторе Павловка Тарасовского района Ростовской области произошел пожар, унесший две жизни. Около часу ночи на улице Степной загорелся флигель, в котором жили 75-летний мужчина и 66-летняя женщина.

Видимо, люди спали, и поэтому не смогли вовремя среагировать на пожар. А когда они открыли глаза, то выбраться на улицу было уже невозможно. Стены дома лизала языки пламени, а едкий дым застилал все помещение.

Пожарных, по словам источника «Комсомольской правды – Ростов» в правоохранительных органах региона, вызвали соседи. Но к приезду сотрудников экстренных служб мужчина и женщина были уже мертвы. Сейчас проводится проверка, эксперты выясняют все детали трагедии.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» писала о том, что в донской столице сгорел супермаркет «Кооператор Дона», расположенный на проспекте Ворошиловском. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. С огнем боролись около восьми часов.

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