В Ростовской области двух мужчин отправили на три года в колонию за контрабанду сигарет

Мужчин задержали за контрабанду. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области

Стремление разбогатеть, не соблюдая законы, привело на скамью подсудимых двоих мужчин. Они затеяли незаконный бизнес по контрабанде сигарет через российско-украинскую границу.

Одного их них уже признал виновным суд первой инстанции, подсудимый подал апелляцию. Мужчину обвиняли в том, что в июне 2017 он нелегально доставил на территорию РФ крупную партию сигарет, стоимость которой оценили в полмиллиона рублей. Ростовский областной суд оставил решение без изменений. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Аналогичный срок по похожему делу получил мужчина, которого в июне прошлого года задержали в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. При себе у дончанина обнаружили контрабандный груз - 13 тысяч пачек сигарет, стоимость которых составляла 1,5 миллиона рублей.

В пограничном управлении ФСБ России отмечают, что приговоры Ростовского областного суда в законную силу пока не вступили. Всего за прошлый год за контрабанду табака осудили 16 человек.

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