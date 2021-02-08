В Первомайском районе Ростова 10 февраля пройдут отключения воды

Отключение воды в Ростове, 10 февраля 2020: где и когда не будет водоснабжения Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Часть жителей многоквартирных домов, расположенных в Первомайском районе Ростова, на сутки останутся без воды. Всему виной работы по реконструкции сети на водоводе диаметром 200 мм на Штахановского, 18-18/1.

По этой причине некоторым ростовчанам следует заранее запастись водой для личных и коммунальных нужд. Будет прекращено водоснабжение в домах ростовчан, расположенных по адресам: Штахановского, 1,3,5,7,9,10/1, 10/4-2, 12, 12/1, 12/2, 12а, 14, 14/1, 14/2, 14г, 14в, 16, 18/1. Также воду временно перестанут подавать в школу №18 на Штахановского, 18.

Коммунальщики АО «Ростовводоканал» принесли извинения жителям квартир и школьникам за причиненные неудобства.

Напомним, в Ростове-на-Дону сотни людей останутся без электричества из-за работ по профилактике аварийных ситуаций.

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