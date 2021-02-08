Посылка с санкционной колбасой не доехала до жительницы Ростовской области

Деликатесы из Европы запрещены для ввоза на территорию РФ. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

В Новороссийском порту таможенники нашли на борту пришедшего из европейской страны судна посылку - продуктовый контейнер - с итальянскими колбасами и сырами. Выяснилось, что эти деликатесы входят в санкционный список, который пока никто не отменял. Посылка предназначалась жительнице Ростовской области.

Во время осмотра груза оказалось, что спрятанная каюте колбаса, мясная продукция и сыр были произведены в Италии. На упаковке деликатесов присутствовала вся необходимая информация, а также отсутствовали какие-либо следы повреждений. Общий вес запрещенного санкциями груза составил более 45 кило.

Данные о нарушении проверяющие передали в региональные отделения прокуратуры и Россельхознадзора.

- Весь санкционный товар был уничтожен на полигоне путем сжигания, – рассказал начальник Новороссийского западного таможенного поста Кирилл Киреев пресс-службе Южного таможенного управления.

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