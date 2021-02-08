"Этот матч точно будет непростым": игроки "Ростова" о том, что ждут от игры с "Ахматом"

Хорен Байрамян на тренировке. Фото: ФК "Ростов"

Уже 21 февраля, по окончанию зимних сборов, футбольный клуб "Ростов" проведет первый в этом году матч - за Кубок России. Донским игрокам придется выйти на поле против "Ахмата". Игра состоится на главном стадионе южной столицы - "Ростов-Арене".

Сейчас команда ведет активные тренировки в испанской Марбелье. Игроки каждый день выходят на газон, оттачивают удары, тактику и работают в тренажерном зале. Последняя товарищеская игра против "Краснодара" закончилась поражением дончан со счетом 0:2. Однако предыдущие встречи против различных европейских клубов, наоборот, были победными.

Впереди первый матч 1/8 ежегодного соревнования - Кубка России. "Ахмат" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Несмотря на преимущество в турнирном положении, дончане ответственно готовятся к матчу и считают его главным на ближайшее время.

Один из лидеров команды Хорен Байрамян признался, что игра будет сложной.

- Этот матч точно будет непростым, - отметил футболист.

- Здесь нет права на ошибку, ведь это Кубок, - добавил новый голкипер команды Максим Рудаков.

Игроки на видео признались, как сильно для них важна поддержка болельщиков в этот непростой день. Нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз обратился к фанатам и попросил создать на стадионе атмосферу праздника. С ним согласился и молодой игрок Николай Поярков.

- Мы хотим, чтобы шум трибун заставлял бежать к чужим воротам, даже когда нет сил, - сказал, глядя в камеру, спортсмен.

В конце ролика высказался и главный тренер ростовчан Валерий Карпин. Наставник "желто-синих" тоже считает, что для всей команды очень важна поддержка болельщиков.

Напомним, что ФК "Ростов" уже является обладателем ценного трофея и победителем престижного турнира. В сезоне 2013/14 донская команда в финале Кубка обыграла "Краснодар" по 11-метровым ударам со счетом 5:6.

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