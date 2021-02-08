"Ползает по маме": В ростовском зоопарке показали новое видео с белым медвежонком

Медвежонок родился в ноябре прошлого года Фото: Даба ДАБАЕВ

В зоопарке Ростова-на-Дону показали новое видео с участием любимца публики - маленького белого медвежонка. Он родился в ноябре прошлого года, но уже активно изучает мир вокруг себя. Пока он не выходит из своего вольера и все время проводит со своей большой мамой.

В пресс-службе питомника сообщили последние новости о счастливой парочке и опубликовали трогательное видео из их крытого вольера. На нем маленький зверь ползает по большой маме, облизывает ее и пытается кусаться.

Комета, как зовут медведицу, внимательно следит, чтобы во время безудержного веселья ее малыш не причинил себе вреда.

- Она поддерживает детские игры, но часто останавливает медвежонка, который так и норовит вырваться из ее объятий, - прокомментировали ролик в зоопарке.

В пресс-службе зоопарке отмечали, что медведица выведет своего первенца на первую в его жизни прогулку с приходом теплоты. По прогнозам сотрудников питомника, это произойдет в весной.

Напомним, в ноябре прошлого года у пары белых медведей, живущих в ростовском зоопарке, родился первенец. Это стало грандиозным событием, так как в неволе животные размножаются неохотно. Сейчас ему уже почти три месяца. Пока мама ухаживает за малышом, отец Айон развлекается в собственном вольере с бассейном. Как только медвежонок немного подрастет, его перевезут в другой город.

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