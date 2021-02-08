«Рана от уха до уха»: донские добровольцы спасают собаку, изувеченную догхантером или хозяевами

Дворняге помогли неравнодушные люди. Фото: предоставлено героями публикации

В городе Шахты Ростовской области волонтеры спасают дворнягу, которую жестоко ранил неизвестный злоумышленник. Как рассказали активисты, изувеченную, истекающую кровью собаку нашли на улице прохожие. Они же и отвезли пса в приют для бездомных животных, волонтеры которого, в свою очередь, взялись за организацию лечения.

- Я боюсь предположить, что случилось с собакой. Ее шея была опутана металлическим тросом. Может, ее подвешивали, или так привязали. Но на собачке - глубочайшая рана от уха до уха, трос был затянут на шее так, что еще немного глубже, и спасать было бы некого, - сообщила волонтер.

Разумеется, собаке понадобилась помощь ветеринара. Врач освободил пса от металлических оков. Теперь животному требуется постоянно обрабатывать рану различными антисептическими средствами. В связи с этим волонтеры начали сбор средств для покупки препаратов в своей и схожих группах в интернете.

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