Резкое потепление после морозов и снегопада ожидается в Ростовской области

Ожидается сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в ближайшие дни ожидается резкое потепление. Прогноз публикует ростовский гидрометцентр.

10 февраля по области пройдут небольшие или умеренные дожди. Ночью и в первой половине дня некоторые районы накроет сильный туман. Столбик термометра может достигать от нуля до плюс пяти градусов. По югу прогнозируется до плюс десяти градусов.

— Ветер юго-западный и западный — 6-11 метров в секунду, ночью и утром местами порывы до 15-18 метров в секунду, — говорится в сообщении.

11 февраля серьезных осадков не прогнозируется. Ночью и утром прогнозируется туман. Средняя температура по области останется прежней — ноль — плюс пять градусов. Однако в крайних южных районах может установиться до 13 градусов тепла. В этот день также будет ветрено — порывы до 6 — 11 метров в секунду.

АЛЛО!

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