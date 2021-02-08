Ростовчан просят сообщать о водителях, требующих оплатить поездку в общественном транспорте на карту

Водитель потребовал оплатить поезд переводом на его банковскую карту из-за сломанного терминала оплаты Фото: Ольга ГОПАЛО

Жители донской столицы столкнулись с ситуацией, когда водитель автобуса якобы из-за неработающего терминала оплаты потребовал перевести деньги на счет его банковской карты. Отказ пассажира вызвал шквал недовольства со стороны водителя.

Скандал разгорелся на маршруте №85. Необычное требование водителя пассажир проигнорировал, а после сообщил об этом в социальных сетях и на предприятие, осуществляющее перевозку по направлению. Источник в горадминистрации, знакомый с ситуацией, пояснил, что подобные требования перевозчиков незаконны и влекут за собой наказание - вплоть до увольнения.

- Если водитель отказывается предоставить терминал для оплаты или требует оплатить проезд на карту, не стесняйтесь: сообщайте о данном факте в АТП с указанием номера автобуса, - цитирует 1rnd.ru руководство АТП-5.

Сейчас информация о компании, осуществляющей перевозки, есть каждом автобусе. Пассажиры могут позвонить по телефону диспетчерской, который, как правило, размещен на информационном табло в общественном транспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Операция шла три часа": врачи спасли ростовчанина, которому шариковая ручка пронзила мозг

Чтобы осторожно извлечь ее, потребовалась целая команда специалистов (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.