На Дону мужчина напал на мальчика на улице, после чего попытался изнасиловать

На подозреваемого завели уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Волгодонске Ростовской области ребенок пережил огромный стресс после того, как на улице на него напал 39-летний мужчина. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, восьмиклассник около девяти часов вечера возвращался от друга домой. По предварительным данным, мальчика на улице заметил мужчина, в голове у которого, судя по поведению, зародились недобрые мысли. Прохожий пошел вслед за восьмиклассником.

- Когда ребенок проходил мимо, тот подбежал к ребенку и, угрожая расправой, затащил в подъезд, а потом – в свою квартиру, - рассказал «Комсомолке» собеседник издания.

В своей квартире подозреваемый попытался совратить ребенка, но подросток вырвался и убежал.

О случившемся стало известно сотрудникам правоохранительных органов региона. В отношении подозреваемого сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на восемь лет.

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