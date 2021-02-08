Житель Ростовской области во время пьяной ссоры убил 81-летнюю мать

Следователи устанавливают все обстоятельства дела. Фото: пресс-служба СУ СК РФ

44-летний житель города Шахты оказался под следствием после того, как нанес родной материи многочисленные удары по телу, которые привели к смерти. Женщина умерла в больнице через несколько дней после побоев.

Во время расследования следователи донского СУ СК выяснили, что конфликт произошел на бытовой почве во время того, как мужчина был пьян. Подозреваемый в убийстве матери уже привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас мужчина задержан. Сотрудниками правоохранительных органов решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Известно, что дончанину назначили проведение судебных экспертиз. Следователями выполняются действия, направленные на установление всех обстоятельств смерти 81-летней пенсионерки.

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